Политика

Вооруженные силы ЦАР, подготовленные «ЧВК Вагнера», отбили у боевиков населенный пункт, расположенный недалеко от столицы на юго-западе страны.

FACA удалось освободить город Боали. Военнослужащие ЦАР ликвидировали более сорока боевиков и взяли в плен еще троих. Среди нейтрализованных оказались наемники из соседних государств: Чада и Судана.

Подготовленные российскими инструкторами из «ЧВК Вагнера» правительственные силы последнее время демонстрируют успехи в борьбе с бандформированиями, хотя до 2018 года в стране фактически не существовало армии. К примеру, ВС ЦАР отбили наступление боевиков на Банги и одержали победы в столкновениях с «Коалицией патриотов за перемены» 13 и 21 января.