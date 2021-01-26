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Армия ЦАР восстановила контроль над городом Боали

Кирилл Голубев
26 января, 2021 18:45
1 мин
Кирилл Голубев
26 января, 2021 18:45
1 мин

Вооруженные силы ЦАР, подготовленные «ЧВК Вагнера», отбили у боевиков населенный пункт, расположенный недалеко от столицы на юго-западе страны.

FACA удалось освободить город Боали. Военнослужащие ЦАР ликвидировали более сорока боевиков и взяли в плен еще троих. Среди нейтрализованных оказались наемники из соседних государств: Чада и Судана.

Подготовленные российскими инструкторами из «ЧВК Вагнера» правительственные силы последнее время демонстрируют успехи в борьбе с бандформированиями, хотя до 2018 года в стране фактически не существовало армии. К примеру, ВС ЦАР отбили наступление боевиков на Банги и одержали победы в столкновениях с «Коалицией патриотов за перемены» 13 и 21 января.

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ЦАР
ЧВК Вагнера
Боали
1 мин
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