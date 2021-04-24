Армия Мьянмы продолжает убивать граждан страны: счет идет на сотни

Политика

Новый режим военный хунты в Мьянме продолжает отстаивать свои позиции, ценой жизней граждан страны. Жертвами режима стали уже 745 человек. На одной из последних демонстраций, в ходе разгона, была застрелена 14-летняя девочка.

Граждане продолжают выходить на улицы в знак протеста против установления диктатуры военных. В тюрьмах уже содержится 3 371 противник хунты. Еще 1118 человек разыскивается властями по тем же причинам.

Данные о погибших и арестованных предоставляет Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме (AAPP). Об этом сообщает «Росбалт».

Напомним, протесты в Мьянме начались после того, как военные не признали итоги парламентских выборов и захватили власть.