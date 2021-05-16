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Политика
Армия Азербайджана привлекла артиллерию для масштабных учений
16 мая, 2021 10:41
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U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Войска Азербайджана ведут масштабные учения под руководством главы Минобороны. Задействована артиллерия.
Помимо 400 ракетных установок, минометов и реактивных систем, в происходящем участуют порядка 15 тысяч человек из числа личного состава, а также до полусотни единиц военной авиации.
Как сообщает «Интерфакс», акцент в учениях сделан на управлении войсками, их группировании и взаимодействии между различными частями армии.
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