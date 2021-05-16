Армия Азербайджана привлекла артиллерию для масштабных учений

Политика

Войска Азербайджана ведут масштабные учения под руководством главы Минобороны. Задействована артиллерия.

Помимо 400 ракетных установок, минометов и реактивных систем, в происходящем участуют порядка 15 тысяч человек из числа личного состава, а также до полусотни единиц военной авиации.

Как сообщает «Интерфакс», акцент в учениях сделан на управлении войсками, их группировании и взаимодействии между различными частями армии.