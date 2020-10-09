Армению обвинили в доставке оружия под видом гуманитарной помощи

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Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в Армению под видом гражданских самолётов с гуманитарной помощью доставляется оружие.

«Это осуществляется под видом официальных визитов в зарубежные страны с использованием самолетов, зарегистрированных правительством Армении», - заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

По версии ведомства, также оружие под видом гумпомощи ввозит армянское МЧС, «в частности, так перевозятся ракетные комплексы и другое вооружение».

МИД Азербайджана считает, что это противоречит Конвенции о международной гражданской авиации, принятую в Чикаго в 1944 году, в связи с чем ведомство обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой расследовать этот вопрос и принять соответствующие меры, передаёт «Интерфакс».