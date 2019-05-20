Армения. Сбежать от России не вышло
Фото: Ru.redtram.com

Фото: Ru.redtram.com

Как изменилась страна за год после «бархатной» революции

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром 20 мая заблокировали здания Конституционного суда и суда общей юрисдикции, который накануне принял решение об освобождении из-под стражи экс-президента Кочаряна. Политик, обвиняемый в свержении конституционного строя, вышел на свободу под поручительство нынешнего и бывшего президентов Нагорно-Карабахской республики.

Блокирование судов было названо Пашиняном «вторым и самым главным этапом революции». Имеется в виду смена власти, которая произошла в Армении год назад, когда тысячи сторонников Пашиняна смогли принудить к отставке действовавшего президента Сержа Саргсяна. Кочарян — предшественник Саргсяна на посту президента и личный враг Пашиняна. После массовых беспорядков 2008 года Пашинян был арестован и провел несколько лет в заключении.

Освобождение Кочаряна выглядит как частичное восстановление баланса сил, разрушенного «бархатной» революцией 2018 года. Поскольку Армения — ключевой союзник России в Закавказье, Москве это скорее на руку.

За всеми этими «туземными» политическими пертурбациями стоит борьба за будущее Армении. Прозападное или пророссийское. Третьего не дано

И Кочарян и Саргсян представляют собой брутальный тип политика старой закваски, за плечами которых карабахский фронт. Оба — преданные друзья России, хотя бы потому, что родились и выросли в некогда единой советской империи. Пашинян же 1975 года рождения — политик-хипстер. Как Макрон. Вспомним, как он с рюкзачком за плечами бегал по улицам Еревана. От такого обосновано ждали движения на Запад вплоть до разрыва с Москвой.

Пашинян и сам не скрывал подобных планов. Армению вынудили вступить в ЕАЭС, утверждает он. И действовал в этом ключе — голосовал в парламенте против. Назло кондуктору пойду пешком? Но, как только перед политиком замаячила перспектива занять пост премьера он «переобулся»: решение о выходе из ЕАЭС может быть принято только на референдуме. А о выходе из ОДКБ оппозиция, мол, вообще не говорила.

Правда, в случае с ОДКБ новые власти Армении все же «показали зубы». Генсека этой организации Юрия Хачатурова привлекли по тому же уголовному делу, что и экс-президента Кочаряна. Да, его отпустили под залог, Хачатуров вернулся в Москву, однако Ереван отозвал своего представителя из ОДКБ. В настоящий момент у организации нет руководителя. «Вопрос генсека ОДКБ стал для нас проблемой», - пожаловался Нурсултан Назарбаев. Спасибо Еревану.

Сейчас Пашинян при каждом удобном случае подчеркивает, что Россия – союзник, а членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ непоколебимо

Осенью текущего года в Ереване пройдет заседание Высшего совета ЕАЭС, в котором примет участие и Владимир Путин.

Однако не забывает премьер Армении искать счастье и на стороне. Так, неделю назад министр иностранных дел Зограб Мнацаканян  выступил в Брюсселе на мероприятии, посвященном 10-летию Восточного партнерства - европейской альтернативы евразийской Москвы. Впрочем, Россия может быть спокойна. Свергнутый Пашиняном Саргсян успел подписать соглашение об ассоциации с ЕС, учитывающее обязательства Армении в рамках ЕАЭС. Ситуация с Украиной уже не повторится.

Есть признаки антироссийской линии и во внутренней политике Армении.

На пост губернатора Арагацотнской области был назначен Давид Геворгян, который несколько лет назад во время акции протеста пытался сжечь, а потом растоптал флаг России

Подобное назначение выглядит странно для власти, желающей иметь с Россией отношения стратегического партнерства, включая поддержку военного характера. Хотя в армянском политикуме есть и те, кто возмущен подобным неуважением союзника Еревана.

Такая же двойственность новой армянской власти наблюдается и по отношению к крымскому вопросу. Пашинян уклоняется от вопроса о принадлежности Крыма, очевидно не желая терять поддержку Запада. При этом партия «Армянские Орлы — единая Армения» призвала его проявить смелость и официально признать Крым частью России. А кроме того прекратить отношения с НАТО ради ОДКБ. «Трудно выбирать между другом и другом», - отбивается премьер.

Все эти метания Пашиняна происходят на фоне развития военно-технического сотрудничества двух стран. Сейчас Ереван рассчитывает получить от Москвы 100 млн долларов кредита на закупку вооружений, так необходимых ей из-за враждебного окружения. А предстоящую закупку Арменией российских многоцелевых истребителей Су-30СМ премьер Пашинян анонсировал лично. «Это уже не тайна», - признался он. Речь может идти об эскадрильи в 10-16 самолётов.

Возможно, Пашинян и хотел бы сбежать от России на Запад, забыв «азиатскую» Москву как страшный сон, но просто не может

Зажатая между Азербайджаном и Турцией, своими вековечными врагами, Армения вынуждена учитывать это обстоятельство в первую очередь. Случись новый геноцид, Запад на помощь не придет. Вся надежда на Россию. Вновь становиться «Эриванской губернией» армяне, конечно, не хотят, но на патронаж рассчитывают. В Москве не против.

Еще одно немаловажное обстоятельство — экономическая слабость Армении. В первую очередь ее зависимость от российского газа. Только за красивые глаза «Газпром» навстречу Пашиняну идти не собирается. В начале года монополист повысил цену на границе за поставляемый Армении газ со 150 до 165 долларов. При этом для армянских потребителей цена осталась прежней - 286 долларов.

Экономические показатели Армении при новой власти не впечатляют. Прирост ВВП в 2019-2020 годах по оценкам ЕБРР составит 4,5%. А в 2017-м, до революции, он был 7,5%. Экспорт в первом квартале текущего года упал на 9%. Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС снизился с 312 млн долларов в январе-феврале 2018 года до 294 млн долларов за тот же период 2019 года.

Среди причин экономического коллапса называют странную политику нового кабинета в отношении иностранного, в том числе российского, бизнеса. Например, был прекращен договор с компанией «Ташир капитал» по управлению компанией «Высоковольтные электрические сети». Ею владеет российский бизнесмен Самвел Карапетян, который, кстати, вел переговоры об уходе в отставку Сержа Саргсяна.

Впрочем, сама власть видит только хорошее. Доходы бюджета выросли за год на 129 млн долларов, что позволило поднять зарплаты учителям, военным и медработникам, напоминает Пашинян.

При этом каждый пятый житель Армении живет за чертой бедности, а средняя заработная плата в стране остается на уровне Киргизии

Похвальба же «прозрачностью бизнеса», выражающейся в росте числа контрольно-кассовых чеков на 40%, и вовсе вызывает улыбку.

Среди достижений власти называется борьба с коррупцией. Если раньше поставщик продуктов массового спроса в республику был один, то теперь десятки. Конкуренция должна работать на снижение цен. Против многих чиновников-коррупционеров возбуждены уголовные дела. В том числе ранее неприкосновенных, как брат президента Саргсяна Александр. В результате граждане стали больше доверять власти - количество обращений в полицию увеличилось на треть.

Вообще, некий рост гражданственности в Армении, пожалуй, единственное бесспорное достижение революционеров. Не зря в стране учрежден новый праздник — День гражданина. «Люди перестали бояться того, что за свои убеждения их бросят в тюрьму», «появилась свобода слова» - так видят итоги сторонники Пашиняна. Но некоторые сравнивают прошлогодние события с кавказской свадьбой — шумно, радостно, но теперь приходится платить по счетам.

Похоже, оспаривать власть в революционном угаре, требуя разрыва всех заключенных ею соглашений и разрыва с многолетними союзниками, и нести реальную ответственность за страну — это разные вещи. Пашинян начинает это понимать. В Москве это знали всегда.

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