Армения рассчитывает привлечь внимание международного сообщества к новому конфликту

Политика

Flickr

Официальный Ереван высказался в пользу появления международной системы отслеживания соблюдения режима прекращения огня на границе с Азербайджаном.

Позицию государства огласил премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Мы все должны, наконец, выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях режима прекращения огня, и должна быть создана международная система надежного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня».

Пашинян также выразил уверенность в том, что переговоры по карабахскому урегулированию в рамках ОБСЕ не должны прекращаться. Однако, при этом, намекнул на неконструктивность позиции Азербайджана.

Напомним, боевые действия на армяно-азербайджанской границе ведутся с 12 июля. Бои сконцентрированы в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, передает РИА «Новости».