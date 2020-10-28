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Политика
Армения и Азербайджан разочаровали Дональда Трампа
28 октября, 2020 07:55
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фото: Flickr
Срыв перемирия между Арменией и Азербайджаном принесла президенту США разочарование. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Разочаровывает, когда видишь такое», - сказал американский лидер. По его словам, такое случается, когда государства враждуют друг с другом на протяжении долгого времени, пишет «РИА Новости».
В случае, если власти Азербайджана обратятся к Турции за помощью, республика направит войска в Нагорный Карабах. Об этом заявил ранее турецкий вице-президент Фуат Октай.
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