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Политика
Аргентина полностью эвакуирует свое посольство в Киеве
3 марта, 2022 19:23
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Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро выступил с официальным сообщением о закрытии посольства страны в Украинской столице.
Слова политического деятеля передает главный информационный телеканал Todo Noticias («Все Новости»).
По словам министра, именно он дал указание полностью эвакуировать посольство.
Утром из страны была вывезена посол и ее дочь вместе с генеральным консулом.
«Сейчас в здании посольства, кроме охраны, людей больше нет, - уточняет Кафьеро, - в самое ближайшее время оно будет закрыто полностью».
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