Арестованы более 90 автомобилей семьи бывшего сенатора Рауфа Арашукова

Политика

Московский суд арестовал более 90 автомобилей в рамках уголовного дела, по которому проходит бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, его отец Рауль и другие фигуранты.

Среди парка машин, попавших под обеспечительный арест, есть как дорогостоящие Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, Porche Cayenne, Hummer, так и ретроавтомобиль ЗИС-115, автобусы ГАЗ и ПАЗ, сообщает ТАСС.

По данным следствия, все транспортные средства были оформлены на третьих лиц или компании.

Рауля Арашукова задержали 30 января. По данным Следственного комитета, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» и его сообщники похитили природный газ на сумму более 31 млрд рублей.