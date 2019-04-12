«Арабская весна» 2.0

В Северной Африке наблюдается подобие «арабской весны» — волны протестов и госпереворотов в начале 2011 года. 2 апреля 2019 года власть потерял президент Алжира Абдаль Азиз Бутефлика, 11 апреля своих полномочий лишился руководитель Судана Омар аль-Башир.

Классический госпереворот

Свержение североафриканских президентов стало следствием глубокого кризиса авторитарной системы власти. Бутефлика бессменно управлял страной почти 20 лет, аль-Башир — более 25 (фактически — 30 лет). Причём оба лидера, мягко говоря, немолодые люди. Так, 82-летний экс-глава Алжира не мог даже самостоятельно передвигаться.

Аль-Башир на семь лет моложе Бутефлики, но его дееспособность также вызывала немало вопросов. Стремясь укрепить центральную власть, он фактически спровоцировал гражданскую войну между проправительственным Севером и оппозиционным Югом.

За излишне жёсткие меры в борьбе с сепаратистами (Дарфурский конфликт) президент Судана с 2008 года разыскивается Международным уголовным судом

Несмотря на масштабные репрессии (только в Дарфуре погибли 300 тысяч человек), политика централизации аль-Башира завершилась полным провалом. В 2011 году Южный Судан объявил о независимости, в этом же году молодое государство со столицей в городе Джубе стало членом ООН.

Очень ярко личность аль-Башира характеризуют не только карательные операции против населения Дарфура и южной части страны. В 2011 году Судан оказывал помощь мятежным силам, воевавшим против армии ливийского лидера Муаммара Каддафи. Спустя восемь лет «бумеранг добра» вернулся к аль-Баширу.

Протесты в Судане начались в декабре 2018 года после катастрофического обвала курса национальной валюты — суданского фунта

Инфляция привела к взрывному росту цен на основные продукты питания, включая хлеб, и как следствие — падению уровня жизни. Ситуацию в стране усугублял зашкаливающий уровень коррупции.

Однако аль-Башир не собирался покидать свой пост и проводить реформы. В августе 2018 года правящая партия «Национальный конгресс Судана», главой которой являлся сам аль-Башир, выдвинула его на очередной президентский срок на выборах 2020 года.

Протесты сопровождались масштабными столкновениями со стражами порядка.

Граждане несколько раз громили офисы госучреждений и правящей партии. Агрессивное поведение толпы дало властям повод обвинить митингующих в нарушении уголовного законодательства. Государственные СМИ пытались убедить население, что возмущение политикой аль-Башира носит искусственный характер и инициировано в США.

Тем не менее, протесты только набирали силу, появились первые жертвы

В январе-феврале 2019 года президент страны ввёл в стране чрезвычайное положение, установил комендантский час, распорядился заблокировать социальные сети, чтобы помешать митингующим координировать свои действия и призывать граждан выходить на улицы.

Рассчитывая сбить волну протестов, в феврале аль-Башир распустил правительство и назначил нового премьер-министра. 1 марта президент оставил пост председателя правящей партии. Но возмущение продолжало возрастать. В начале весны к митингам присоединились почти все оппозиционные силы и профсоюзы. Осознавая неспособность аль-Башира обуздать протесты, военная элита страны приняла решение о его аресте.

11 апреля 2019 года к гражданам обратился новый министр обороны Судана Ахмед Авад Ибн Ауф.

Он сообщил, что президент отстранён от власти и находится под стражей. Функции главы государства переходят к так называемому военному совету, а сформированное два месяца назад правительство распускается.

Чрезвычайное положение в Судане было продлено ещё на три месяца

События в Судане — вполне типичная история для североафриканского государства. Аль-Башир — по сути, классический ближневосточный диктатор, который, как и многие его бывшие «коллеги», после огромного количества злодеяний стал жертвой массового недовольства народа и вмешательства генералитета. На текущий момент режим в Судане можно охарактеризовать как военная хунта.

Риски для России

Особенность госпереворота в Судане заключается в отсутствии вмешательства внешних сил. Ведущие арабские государства, Турция, Россия и Китай оказывали президенту лишь декларативную поддержку, не вмешиваясь в ситуацию. Неудивительно, что после перехода власти в руки военных Москва заявила о нейтральном отношении к госперевороту.

Сейчас для руководства РФ важно оценить риски, которые могут возникнуть из-за нестабильной обстановки в Судане. Военной хунте рано или поздно придётся передавать власть в руки гражданского правительства и нового президента, либо учредить новый режим управления страной.

Россия является ведётся ведущим экспортёром зерна в Судан

В 2018 году РФ продала Хартуму злаковых культур на 417 миллионов долларов. Такие данные приводятся в докладе российских экспертов Russia — Africa Shared Vision 2030.

Цифры по второй строчке отечественного экспорта — оружию — куда более скромные. По подсчётам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2014 по 2017 годы Россия продала Судану военной техники и оборудования на сумму около 150 миллионов долларов.

Таким образом серьёзных экономических рисков для РФ в Судане нет. Маловероятно, что новые власти откажутся от покупки зерна, а убытки в сфере военно-технического сотрудничества (если они будут) окажутся минимальными.

Более значимую роль для Москвы играют политические риски. У аль-Башира и Владимира Путина были достаточно тёплые отношения.

Президент Судана приезжал в Россию в 2017 году и в 2018 году под предлогом просмотра матчей чемпионата мира по футболу.

На переговорах двухлетней давности североафриканский лидер заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу строительство в стране на побережье Красного моря российской военной базы.

Также аль-Башир проявил интерес к приобретению истребителей Су-30, Су-35 и зенитных ракетных комплексов С-300

С большой вероятностью экономический кризис подточил финансовые возможности Судана. Однако, как отмечают эксперты, покупка дорогостоящей военной техники, скорее всего, была лишь предлогом для того, чтобы уговорить Москву разместить военную базу. Москве подобные предложения, как правило, льстят. Сенатор Франц Клинцевич даже поспешил заявить, что не видит причин, чтобы отказывать Хартуму.

Аль-Башир настаивал на расширении российского военного присутствия, указывая на опасность «американского вмешательства». В политике США он видел угрозу целостности страны. База ВМФ с точки зрения президента Судана могла бы укрепить безопасность страны.

Вопрос с базой находится в «подвешенном состоянии». Кремль и Минобороны воздерживаются от озвучивания какого-либо решения (есть мнение, что аль-Баширу вежливо отказали). Однако Москва согласилась перебросить в Судан военных инструкторов, которых западные СМИ называют сотрудниками ЧВК «Вагнер».

Стоит отметить, что политика РФ в отношении Судана носит прагматичный характер. У этого государства большой экономический потенциал, однако политические катаклизмы не позволяют наращивать инвестиции и военное присутствие. Москве нет смысла становится участником внутренних разборок в стране, размещая там военную базу.

Тем более крупнейшим инвестором Судана является Китай

Но Пекин действует очень осторожно и избегает попыток заключить с ним военно-политические договорённости.