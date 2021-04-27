«Апофеоз абсурда»: в Госдуме отреагировали на меры против «раскрывшего правду» чешского президента

Политика

Чешский президент Милош Земан «раскрыл правду» о происшествии на складе боеприпасов во Врбетице в котором якобы замешаны российские спецслужбы. Если его обвинять в измене родине и подадут соответствующую конституционную жалобу, это станет «апофеозом абсурда». Об этом заявил глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Депутат ГД не согласился с версией Сената Чехии о том, что Земан в своем воскресном телеобращении «рассекретил сведения, которые не подлежали огласке». Официальная же версия Праги, по словам Слуцкого, является неправдивой.

«<…> То есть огласке подлежала явная ложь, а президент Земан взял и вдруг раскрыл правду, -заявил глава думского комитета. - Если из-за этого действительно будет подана конституционная жалоба на Милоша Земана, она станет апофеозом абсурда».

Он добавил, что заявление чешского Сената об измене родине со стороны президента «было продиктовано за пределами Праги».

«Коллективный Запад готов даже лидеров государства назвать изменниками родины, если их высказывания идут в разрез с курсом мейнстрима на демонизацию России«, - приводи слова Слуцкого РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что верхняя палата парламента Чехии может обвинить президента страны в измене родине. Инициатива возникла из-за того, что Земан допустил альтернативную версию причин взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что агенты спецслужб РФ могут быть непричастны к инциденту. Подробнее о версии Земана читайте в нашем материале.