Политика

Ангела Меркель охарактеризовала высылку сотрудников дипмиссии Польши, Швеции и Германии, как «неоправданную».

Дипломаты были отправлены на свою родину после обвинений в участии в митингах, на которых выражалась поддержка оппозиционеру Алексею Навальному.

О решении российского МИД стало известно в пятницу. Об этом сообщает «Росбалт».

Свое мнение лидер ФРГ озвучила в ходе совместной с президентом Франци, Эммануэлем Макроном, пресс-конференции.