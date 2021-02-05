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Политика
Ангела Меркелье не нашла достаточных оправданий высылке из РФ дипломатов
5 февраля, 2021 20:20
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Ангела Меркель охарактеризовала высылку сотрудников дипмиссии Польши, Швеции и Германии, как «неоправданную».
Дипломаты были отправлены на свою родину после обвинений в участии в митингах, на которых выражалась поддержка оппозиционеру Алексею Навальному.
О решении российского МИД стало известно в пятницу. Об этом сообщает «Росбалт».
Свое мнение лидер ФРГ озвучила в ходе совместной с президентом Франци, Эммануэлем Макроном, пресс-конференции.
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