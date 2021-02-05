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Ангела Меркелье не нашла достаточных оправданий высылке из РФ дипломатов

Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 20:20
1 мин
Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 20:20
1 мин
Photo
Flickr

Ангела Меркель охарактеризовала высылку сотрудников дипмиссии Польши, Швеции и Германии, как «неоправданную».

Дипломаты были отправлены на свою родину после обвинений в участии в митингах, на которых выражалась поддержка оппозиционеру Алексею Навальному.

О решении российского МИД стало известно в пятницу. Об этом сообщает «Росбалт».

Свое мнение лидер ФРГ озвучила в ходе совместной с президентом Франци, Эммануэлем Макроном, пресс-конференции.

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Ангела Меркель
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