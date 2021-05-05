Ангела Меркель рассказала об ожидании простых человеческих радостей

Политика

Ангела Меркель пока не решила, чем будет заниматься после того, как покинет пост канцлера Германии. У нее не было времени думать об этом в связи с большим объемом работы, который увеличился из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, в первую очередь она намерена насладиться простыми радостями. Об этом она сообщила на встрече посвящённой 76-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

«Работа занимает все мое время, особенно в период пандемии коронавируса, поэтому мне абсолютно некогда думать о том, что я буду делать после (окончания срока на посту канцлера ФРГ – прим.)», - сообщила она.

«Я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я потом хочу заниматься», - пояснила Меркель.

Она отметила, что будет рада свободному времени, но в данный момент она «с удовольствием» выполняет возложенные на нее обязанности канцлера, передаёт «ТАСС».

Напомним, в сентябре 2021 года в Германии пройдут следующие выборы в парламент. Меркель неоднократно сообщала, что выдвигать себя в качестве кандидата на пост главы правительства больше не собирается и уйдет из политики после окончания нынешнего срока.