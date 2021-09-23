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Политика
Ангела Меркель послала в «игнор» желавшего пообщаться Джо Байдена
23 сентября, 2021 14:47
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CNP/AdMedia
После того как Джо Байден был избран президентом Соединенных Штатов, свой первый телефонный звонок в качестве главы страны он сделал канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она разговаривать с ним не захотела. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.
По данным издания, новоизбранный американский лидер позвонил канцлеру в качестве символа возвращения к трансатлантической стабильности. Однако, звонок Байдена Меркель проигнорировала и уехала из города.
В итоге первым официальным звонком Байдена как президента стал разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает The Wall Street Journal.
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