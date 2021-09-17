Ангела Меркель получила орден Свободы из рук Владимира Зеленского
Канцлер Германии Ангела Меркель была награждена украинским орденом Свободы. Награду ей присудил президент Украины Владимир Зеленский за поддержку суверенитета. Об этом сообщается в сопроводительном наградном листе.
Согласно тексту документа, канцлер приложила «личные посреднические усилия» в 2015 году и тем самым фактически предотвратила «военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины». Также отмечается, что Меркель удалось «инициировать и обеспечить» поддержку антироссийских санкции на уровне Евросоюза.
Кроме того, в наградном листе подчеркивается, что нынешний канцлер Германии одна из политиков, которые относятся к Украине наиболее благосклонно, передаёт Lenta.ru.
Отметим, о том, что Меркель была награждена орденом Свободы стало известно еще в августе. Теперь же был представлен наградной лист, который поясняет причины вручения госнаграды.