Политика
Ангела Меркель относится к разговорам с коллегами со скептицизмом
19 июля, 2020 13:17
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Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается в способности стран-участниц ЕС прийти к согласию по поводу создания фонда для восстановления экономики после пандемии.
Переговоры касательно данного вопроса на саммите ЕС ведутся уже третий день. При этом, страны уже во многом определились с тем, какого объема будет фонд и как будет работать распределительный механизм.
Тем не менее, по данным REGNUM, главы стран Европейского союза ранее прервали переговоры по созданию стабилизационного фонда.
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