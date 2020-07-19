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Ангела Меркель относится к разговорам с коллегами со скептицизмом

Кирилл Савушкин
19 июля, 2020 13:17
1 мин
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Flickr

Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается в способности стран-участниц ЕС прийти к согласию по поводу создания фонда для восстановления экономики после пандемии.

Переговоры касательно данного вопроса на саммите ЕС ведутся уже третий день. При этом, страны уже во многом определились с тем, какого объема будет фонд и как будет работать распределительный механизм.

Тем не менее, по данным REGNUM, главы стран Европейского союза ранее прервали переговоры по созданию стабилизационного фонда.

темы
Ангела Меркель
Евросоюз
пандемия
1 мин