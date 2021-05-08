Ангела Меркель безапелляционно высказалась о нацистах

Политика

Лидер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением о необходимости помнить о многомиллионных жертвах нацизма.

По ее словам, 8 мая 1945 года является Днем Освобождения, что означало, на тот момент, конец холокоста и диктатуры нацизма.

«Нашей постоянной ответственностью остается сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов», — приводят слова канцлера «Известия».