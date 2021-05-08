Новости – Политика
Политика
Ангела Меркель безапелляционно высказалась о нацистах
8 мая, 2021 14:15
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John Macdougall/dpa/Global Look Press
Лидер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением о необходимости помнить о многомиллионных жертвах нацизма.
По ее словам, 8 мая 1945 года является Днем Освобождения, что означало, на тот момент, конец холокоста и диктатуры нацизма.
«Нашей постоянной ответственностью остается сохранение памяти о миллионах людей, которые потеряли свои жизни в годы тирании национал-социалистов», — приводят слова канцлера «Известия».
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