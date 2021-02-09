Анатолия Чубайса сняли с еще одной должности

Политика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) снял спецпредставителя президента России по целям устойчивого развития Анатолия Чубайса с должности. В декабре 2020-го он покинул пост главы «Роснано».

О голосовании за снятие Чубайса со всех постов в РСПП рассказал глава союза Александр Шохин. Он подчеркнул, что Чубайс останется в качестве консультанта.

«Безусловно, мы договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве», - сказал Шохин РИА Новости.

Он добавил, что позиция Чубайса «жесткая и не всем в РСПП подходит», но даже в такой ситуации будет обеспечено взаимодействие с ним.

Ранее сообщалось, что Чубайс попросил уволить его со всех постов в РСПП, так как больше не занимается бизнесом. До этого он был уволен из «Роснано». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретил увольнение словами «по нему скучает тюрьма».