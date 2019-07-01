Анатолий Вассерман: грузины вновь станут лучшими русскими

Русские и грузины снова ссорятся. Казалось бы, какой незначительный повод - приглашённый гость сел не на то кресло. Но как сильно оказалась задета национальная гордость кавказского народа! И вот уже у стен грузинского парламента стоит толпа с антироссийскими надписями на плакатах, а российский президент в ответ срывает соседям туристический сезон, запретив авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. А отдельные деятели культуры (грузинской) заявляют в ответ, что в Россию больше - ни ногой.

Казалось, дружба между нашими народами была вечной. По меньшей мере, с того исторического момента, когда Российская Империя защитила соседей-единоверцев от притязаний со стороны Турции и Ирана. В советские годы Грузия была филиалом рая в СССР, но оказалось, что всё это время мы были оккупантами... Почему отношения России и Грузии так сильно испортились? И была ли вообще дружба между нашими народами? «Русская Планета» решила выяснить это у публициста и политического консультанта Анатолия Вассермана.

- Дружба-то конечно была, это понятно, но тут проблема вот в чем. Грузия – это один из довольно типичных малых народов. Большой народ, как правило, располагает возможностью или хотя бы готовностью действовать, опираясь исключительно на собственные силы. Малый народ вынужден каким-то образом сотрудничать с соседями. Причём, как правило, с соседями значительно бОльшими и более сильными, чем он сам. И это приводит к тому, что он вынужден под них подстраиваться.

Подстраиваться можно по-разному. Например, та же Грузия, переходя, так сказать, из рук в руки - то турецкие, то иранские, то армянские… например, самая известная из грузинских царских династий названа по имени основателя этой династии Баграта, но имя Баграт не характерно для Грузии, зато довольно часто встречается у армян.

Так вот, во всех этих случаях грузины очень хорошо подстраивались под текущих хозяев. И были лучшими армянами, чем армяне, лучшими турками, чем турки и так далее. Точно так же, когда Грузия была под защитой России – грузины были одним из самых ярких звеньев русского спектра.

Сейчас грузины считают, что защищать их лучше всего могут американцы. Соответственно, они подстраиваются под США.

Почему под США, а не под Европу, которая ближе – ответ очень прост: Европа и сама подконтрольна Соединенным государствам Америки. Вся европейская элита ориентируется именно на то, что скажут в Соединенных государствах. И даже не Турция, крупный региональный игрок. Но, насколько я знаю, Турция уже скупила самые лакомые куски Аджарии, а Аджария, к слову, переходила от грузин к туркам много раз. Так что Грузия с этой экспансией просто мирится, и на фоне их взаимоотношений с абхазами и осетинами взаимоотношения с турками выглядят незначимой мелочью.

То, что Грузия ищет защиты у США - это, на мой взгляд не их вина, а наша беда. Мы их оставили без покровительства, и они считают, что в праве перейти к другому защитнику.

Оставили мы их в тот момент, когда сами ослабели. Произошло это на рубеже 80-90-х годов. Да, они первыми вышли из состава СССР, но это произошло уже тогда, когда сам СССР очевидным образом рассыпался. До этого в Грузии время от времени водились всякие отморозки, но это бывало крайне редко, и их, как правило, подавляли свои же. Но когда Союз ослабел, они начали тут же искать себе другую крышу.

Могу предсказать: когда грузины вновь убедятся, что Россия обрела былое могущество – они снова станут лучшими русскими.

При этом вопрос взаимоотношений между Грузией, Южной Осетией и Абхазией можно решить только одним путем: включение всех трёх республик в состав Российской Федерации. Но когда это дойдет до грузин – не берусь предсказать. Пока мы в их глазах слишком слабые, чтобы они так считали. А что касается тех обидных слов, что говорят грузины в адрес России сегодня - человеку свойственно ненавидеть того, кому он однажды причинил зло. Это зло они причинили нам в 90-е. То, что было в 2008 году – уже следствие.