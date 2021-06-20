Анатолий Выборный прокомментировал федеральную пятерку списка «Единой России» на выборы в Госдуму

Политика

Предложенные «Единой Россией» кандидатуры для федерального списка на выборы в Госдуму полностью отвечают на сформировавшийся у граждан запрос. Такое мнение высказал депутат нижней палаты парламента, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Во-первых, он [список] четко и ясно отвечает сформировавшемуся запросу наших граждан на ряд позиций. Прежде всего, мы хотим жить в сильном, развитом и правовом суверенном государстве. Это видно невооруженным глазом. И сегодня, как мы видим, есть мощный запрос на социальное обеспечение и социальное благополучие», - сказал он.

Выборный отметил, что также акценты смещаются и на вопросы безопасности нашего государства, выстраивания внешней суверенной политики, «И, конечно же, сегодня есть мощный запрос, учитывая те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время, чтобы у нас и медицина, и образование были на полшага впереди тех проблем, с которыми мы можем столкнуться в обыденной жизни». – пояснил собеседник.

Также он добавил, что возрастает роль семейного благополучия, прав человека и его свобод.

Выборный пояснил, что перед представителями «Единой России» от города Москвы стоит сохранение высокой планки развития во всех областях. «Москва – пионер многих начинаний, многих дел. Пример со столицы берут практически все регионы страны. Что делается в Москве – это все перекладывается на регионы, даже не только на регионы. Мы, например, запустили процесс реновации, и вот интересный факт: не только регионы, куда бы мы не приехали в другие страны ближнего и дальнего зарубежья, все спрашивают, как идет реновация. И они работают над тем, чтобы перенять этот проект, и можно было бы его организовывать не только в наших регионах, но и в других странах мира», - рассказал он.

Итоги съезда «Единой России»

Участники прошедшего в субботу съезда «Единой России» утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут 19 сентября. В федеральную часть списка вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Список Москвы из 12 человек возглавил мэр Сергей Собянин. Еще 12 кандидатов предложены по одномандатным округам.