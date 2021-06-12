Анатолий Вассерман: Россию в ближайшее время ждет мощный прорыв
Россию в ближайшее время ждет мощный экономичческий прорыв, считает публицист Анатолий Вассерман. По его словам, это произойдет через десять лет.
Об этом Вассерман заявил на онлайн-лекции по случаю Дня России. Он уверен, что, начиная с 2030 года, страна сумеет восстановить утерянные с развалом СССР позиции. После этого России понадобится несколько лет для выстраивания нужной структуры государства.
Вассерман считает, что из-за перемен в ближайшем будущем производство в стране окажется в общественной собственности. После этого оно станет работать на благо всех россиян, а не узкого круга людей.
Вассерман уверен, что правительству страны достаточно десяти лет для достаточно серьезных изменений в таких сферах, как медицина и образование.
Он считает, что правительству России достаточно 10 лет для серьезных изменений в сферах образования и медицины. За это время их снова можно сделать качественными и бесплатными. С таким расчетом должна вестись работа в рамках нацпроектов, отметил Вассерман, пишет РИА «Московский комсомолец».