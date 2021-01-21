Политика

Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития Анатолий Чубайс решил досрочно уйти со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), который неформально называют «клубом олигархов».

Он направил президенту РСПП Александру Шохину письмо с просьбой освободить от занимаемых в союзе постов. Об этом сообщил источник РБК, близкий к РСПП.

Чубайс мотивировал уход тем, что больше не работает в бизнесе. Шохин позже подтвердил получение письма и отметил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

В декабре Чубайс ушел с должности главы «Роснано». Президент России Владимир Путин назначил его на новую должность. Перед этим Чубайс отказался от статуса помощника главы государства и не захотел быть сотрудником его администрации.

Чубайс - старожил руководящего органа РСПП. Будучи членом бюро правления Союза принимал участие в ежегодных встречах крупного бизнеса с президентом.