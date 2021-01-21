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Анатолий Чубайс рвет с бизнесом и покидает «клуб олигархов»

Лилия Караева
21 января, 2021 10:48
1 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 10:48
1 мин
Анатолий Чубайс
Facebook.com/anatoly.chubays

Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития Анатолий Чубайс решил досрочно уйти со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), который неформально называют «клубом олигархов».

Он направил президенту РСПП Александру Шохину письмо с просьбой освободить от занимаемых в союзе постов. Об этом сообщил источник РБК, близкий к РСПП.

Чубайс мотивировал уход тем, что больше не работает в бизнесе. Шохин позже подтвердил получение письма и отметил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

В декабре Чубайс ушел с должности главы «Роснано». Президент России Владимир Путин назначил его на новую должность. Перед этим Чубайс отказался от статуса помощника главы государства и не захотел быть сотрудником его администрации.

Чубайс - старожил руководящего органа РСПП. Будучи членом бюро правления Союза принимал участие в ежегодных встречах крупного бизнеса с президентом.

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бизнес
Анатолий Чубайс
РСПП
1 мин
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