«Живут в другом мире»: Анатолий Чубайс после речи Владимира Путина
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал выступление Владимира Путина на съезде «Единой России».
«Еще раз убедился – эти люди (в зале и на трибуне) живут в другом мире, у них другие проблемы», - подчеркнул Чубайс.
Политик обозначил несколько проблем, о которых глава государства предпочел не говорить. Среди них - нищета в стране. По его словам, в России сейчас за чертой бедности находятся 80 миллионов человек, а цены на продукты постоянно растут.
Вспонил Чубайс и о том, что в стране существует «запредельная» коррупция, а огромная пропасть в доходах между богатыми и бедными постоянно увеличивается.
Также, по словам политика, глава государства ничего не сказал о преследованиях политических активистов, про ситуацию на Украине и международную изоляцию России, пишет «Московский комсомолец».