Анатолий Чубайс: Это все вранье

Политика

Анатолий Чубайс заявил о том, что ненавидит советскую власть из-за вранья. По его словам, 100%, что говорили и слышали в СССР, было «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

«Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример», — это все вранье.

Напомним, Чубайс при первом президенте Борисе Ельцине работал министром финансов, заместителем правительства России и руководителем администрации главы государства, пишет URA.RU.