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Аналитики ждут рекордный уровень инфляции в 2021 году

Артем Денисов
3 февраля, 2021 01:27
1 мин
Артем Денисов
3 февраля, 2021 01:27
1 мин
инфляция
pixabay.com

Темпы роста цен в феврале в России достигнут локального максимума в 5,5%.

Как говорят аналитики, основной причиной этого являются продолжающийся рост цен на некоторые продукты и ослабление рубля в начале года.

Как ожидается, с апреля инфляция будет на уровне 4,3%, а к концу текущего года снизится ближе 3,5%, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, российская экономика, столкнувшаяся в 2020 году не только со сложностями из-за эпидемии COVID-19 и карантинных ограничений, но и с существенным спадом спроса на нефть на фоне пандемии, сократилась по итогам прошлого года на 3,1% в годовом выражении.

При этом торможение экономики страны в 2020 году стало максимальным за 11 лет.

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