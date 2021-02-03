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Аналитики ждут рекордный уровень инфляции в 2021 году
3 февраля, 2021 01:27
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pixabay.com
Темпы роста цен в феврале в России достигнут локального максимума в 5,5%.
Как говорят аналитики, основной причиной этого являются продолжающийся рост цен на некоторые продукты и ослабление рубля в начале года.
Как ожидается, с апреля инфляция будет на уровне 4,3%, а к концу текущего года снизится ближе 3,5%, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, российская экономика, столкнувшаяся в 2020 году не только со сложностями из-за эпидемии COVID-19 и карантинных ограничений, но и с существенным спадом спроса на нефть на фоне пандемии, сократилась по итогам прошлого года на 3,1% в годовом выражении.
При этом торможение экономики страны в 2020 году стало максимальным за 11 лет.
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