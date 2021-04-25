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Русская планета
Политика

Аналитик Марков оценил возможность присоединения части Украины к РФ

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 09:53
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 09:53
1 мин
Viktor Chernov/Globallookpress.com
Viktor Chernov/Globallookpress.com

В состав России должны войти такие города, как Харьков, Одесса, Николаев и Запорожье. Политолог Сергей Марков считает, что в этом заинтересовано население данных территорий.

Марков уверен, в случае проведения референдума за присоединение к России выскажется большинство жителей этих городов. Кроме этого считает он, под контроль России добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР.

Марков сообщил, что проводил опрос среди жителей соответствующих украинских городов.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, что власти РФ должны устроить госпереворот на Украине.

После этого, по его мнению, часть территорий страны перейдет под контроль России, пишет URA.RU.

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Россия
Марков
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