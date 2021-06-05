Аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь после интервью с Протасевичем
Беларусь оперативно покинул политический аналитик Артем Шрайбман. Это произошло сразу после скандального интервью на государственном телевидении страны задержанного блогера Романа Протасевича.
Оппозиционер сообщил, что Шрайбман состоял в чате Love Hata, где происходила координация белорусских протестов.
Ранее Шрайбман в Telegram-канале написал, что не собирается уезжать из республики, но спустя день ему это пришлось сделать в спешке.
«Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта «Редакция», который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны», - написал политолог.
При этом комментируя свою причастность к «протестному чату» аналитик заявил, что Протасевич все сильно преувеличил, пишет «Комсомольская правда».