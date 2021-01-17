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Амстердам в стадии гнева: полиция применила водометы для разгона демонстрантов

Сергей Михневич
17 января, 2021 19:04
1 мин
Нидерланды
Flickr

Полиция Нидерландов применила водометы против демонстрантов, недовольных реакцией правительства на пандемию коронавируса.

Как сообщают СМИ страны, акция была запрещена властями, но несколько сотен граждан все же вышли на Музейную площадь Амстердама, выступая против политики властей по борьбе с COVID-19. После того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь, были пущены в ход водометы, пишет ТАСС.

Как сообщается, протестующие также не соблюдали социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.

темы
Нидерланды
Протесты
Амстердам
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