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Полиция Нидерландов применила водометы против демонстрантов, недовольных реакцией правительства на пандемию коронавируса.

Как сообщают СМИ страны, акция была запрещена властями, но несколько сотен граждан все же вышли на Музейную площадь Амстердама, выступая против политики властей по борьбе с COVID-19. После того, как демонстранты отказались выполнять требования правоохранительных органов покинуть площадь, были пущены в ход водометы, пишет ТАСС.

Как сообщается, протестующие также не соблюдали социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.