Amnesty International требует освободить арестованную за речь на вручении дипломов белорусскую выпускницу
Международная организация Amnesty International требует освободить арестованную в Минске за речь на вручении дипломов выпускницу Белорусского государственного университета (БГУ) Екатерину Винникову.
Там потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» девушки. Как заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, власти страны «в очередной раз продемонстрировали, что пойдут на любые шаги, чтобы подавить инакомыслие в обществе».
Стразерс считает, что власти Беларуси «обязаны прекратить борьбу со своим народом».
Напомним, в Минске задержали и допросили Винникову, после ее речи на вручении дипломов. Девушка со сцены выразила поддержку оппозиционерам и преподавателям, с которыми не продлили контракт за их протестные взгляды.