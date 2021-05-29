Американцы заявили о подготовке к «первой арктической войне»

Политика

США начали готовиться к возможным боевым действиям в Арктике, пишет издание National Interest. По мнению автора статьи, таяние льдов и активность России на континенте вызывает активность у Пентагона.

Кроме этого, Москва наращивает присутствие здесь специальных арктических войск, поэтому и военным США пришлось переписывать свою стратегию в этом регионе.

Американские военные уже начали развивать стратегический союз с Осло, дабы противодействовать достижениям России в регионе. Именно по этой причине были проведены учения американского корпуса Морской пехоты с норвежскими военными.

«РФ уже построила военные базы в арктическом регионе, провела множество тренировочных операций. Это спровоцировало Пентагон провела множество тренировочных операций»,- пишет автор статьи Крис Осборн.



Американские ВМС уже заказали у ВПК новые вооружения, устойчивые к суровому климату, пишут РИА «Новости».