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Политика

Американцы призвали Пентагон вывести войска из Сирии

Кирилл Голубев
10 апреля, 2021 12:53
2 мин
Кирилл Голубев
10 апреля, 2021 12:53
2 мин
Источник фото: twitter.com - @CJTFOIR

Власти Соединенных Штатов должны отказаться от колонизаторской политики по отношению к Сирии, а также отменить введенные экономические санкции. С такой инициативой выступили члены «Движения за мир» в штате Массачусетс.

Как сообщает информационное агентство SANA, американцы видят в сирийской кампании угрозу конституционной системе США, а также критикуют Вашингтон за то, что сирийцы лишены доступа к ресурсам региона, занятого представителями Пентагона. Дамаск не имеет возможности пользоваться месторождениями нефти, а также заниматься сельскохозяйственной деятельностью на востоке страны.

В заявлении движения отмечается, что борьба с боевиками «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) на территории ближневосточного государства затянулась из-за вмешательства американцев, которые при помощи санкций и торговой блокады стремятся усугубить положение сирийцев.

Следует отметить, что боевиков ИГ разгромили сирийские военные при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера». Вашингтон прикрывает своих солдат в САР, чтобы они продолжали налаженный незаконный нефтяной бизнес. Сирийская нефть с занятых войсками месторождений вывозится и продается за рубежом.

Массачусетское движение призывает правительство США отказаться от военной и дипломатической поддержки вооруженных группировок в Сирии, поскольку передаваемое им оружие угрожает не только сирийцам, но и американским военным.

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