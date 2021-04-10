Политика

Власти Соединенных Штатов должны отказаться от колонизаторской политики по отношению к Сирии, а также отменить введенные экономические санкции. С такой инициативой выступили члены «Движения за мир» в штате Массачусетс.

Как сообщает информационное агентство SANA, американцы видят в сирийской кампании угрозу конституционной системе США, а также критикуют Вашингтон за то, что сирийцы лишены доступа к ресурсам региона, занятого представителями Пентагона. Дамаск не имеет возможности пользоваться месторождениями нефти, а также заниматься сельскохозяйственной деятельностью на востоке страны.

В заявлении движения отмечается, что борьба с боевиками «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) на территории ближневосточного государства затянулась из-за вмешательства американцев, которые при помощи санкций и торговой блокады стремятся усугубить положение сирийцев.

Следует отметить, что боевиков ИГ разгромили сирийские военные при поддержке ВКС России и «ЧВК Вагнера». Вашингтон прикрывает своих солдат в САР, чтобы они продолжали налаженный незаконный нефтяной бизнес. Сирийская нефть с занятых войсками месторождений вывозится и продается за рубежом.

Массачусетское движение призывает правительство США отказаться от военной и дипломатической поддержки вооруженных группировок в Сирии, поскольку передаваемое им оружие угрожает не только сирийцам, но и американским военным.