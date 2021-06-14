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Политика
Американских журналистов специально готовили перед встречей с Владимиром Путиным
14 июня, 2021 18:09
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kremlin.ru
Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудникам американского телеканала пришлось принять специальные меры. Их посадили на двухнедельный карантин. Об этом рассказал общавшийся с главой РФ журналист телеканала NBC Кир Симмонс.
«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», - сообщил он в разговоре.
Текстовая версия интервью Владимира Путина американскому журналисту была опубликована на сайте Кремля 14 июня.
Отметим, запись разговора президента с сотрудником американских СМИ проходила в Кремле 11 июня.
Вопрос по теме:
Подготовка журналистов США ограничилась лишь предварительным карантином или были и некоторые другие меры?
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