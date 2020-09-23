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Американский противотанковый комплекс Javelin не выстрелил на Украине

Дмитрий Байков
23 сентября, 2020 15:48
1 мин
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фото:Wikipedia

Американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin не выстрелил во время учений «Объединенные усилия-2020», которые на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного, во время проведения испытания ПТРК Javelin просто не сработал. «Ракета не вылетела».

Комплекс Javelin применялся в учениях впервые. Залужный предположил, что, возможно, это ошибка оператора или «что-то другое», нужно разбираться, пишет «Лента.Ру».

Американский ПТРК считается одним из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Он реализован по принципу «выстрелил и забыл», который значительно повышает мобильность расчёта. Недостаток Javelin заключается в высокой стоимости.

темы
США
Украина
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