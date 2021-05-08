Американский адмирал высказал болезненное для Киева суждение

Политика

Экс-командующий ВМС США Джеймс Ставридис поделился своими мыслями относительно перспектив противостояния России и Украины на Черном море.

По словам адмирала в отставке, силы НАТО не станут вмешиваться в происходящее, несмотря на то, что всяческим образом будут высказывать свой протест.

По словам Ставридиса, в случае конфликта на море, флот РФ может задействовать оснащенные крылатыми ракетами катера, а также вертолеты для переброски спецназа и дизельные субмарины.

Войска НАТО, по мнению военного эксперта, даже при получении приказа вмешаться, могут просто не успеть достигнуть региона вовремя, передает РИА «Новости».