Новости – Политика
Политика
Американский адмирал высказал болезненное для Киева суждение
8 мая, 2021 20:00
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Экс-командующий ВМС США Джеймс Ставридис поделился своими мыслями относительно перспектив противостояния России и Украины на Черном море.
По словам адмирала в отставке, силы НАТО не станут вмешиваться в происходящее, несмотря на то, что всяческим образом будут высказывать свой протест.
По словам Ставридиса, в случае конфликта на море, флот РФ может задействовать оснащенные крылатыми ракетами катера, а также вертолеты для переброски спецназа и дизельные субмарины.
Войска НАТО, по мнению военного эксперта, даже при получении приказа вмешаться, могут просто не успеть достигнуть региона вовремя, передает РИА «Новости».
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