Американские спецслужбы назвали две версии возникновения коронавируса

Политика

У спецслужб США нет доподлинной информации о происхождении коронавируса.

Как сообщила директор Национальной разведки Эврил Хейнс, «разведывательное сообщество не имеет точной информации, откуда возникла коронавирусная инфекция». По ее словам, существуют две «альтернативные версии» возникновения COVID-19. Согласно первой, «нулевой пациент» контактировал с зараженным животным. Другая версия гласит, что коронавирус случайно распространился из китайской лаборатории в городе Ухань.

Ситуация осложняется тем, что китайское правительство оказывало недостаточное содействие Всемирной организации здравоохранения в предоставлении необходимой информации, сообщает РБК.

Напомним, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), члены которой занимались расследованием происхождения COVID-19 в китайском городе Ухань, не будет публиковать промежуточный отчет о работе в КНР.

26 экспертов из разных стран опубликовали открытое письмо, в котором говорится, что у представителей организации, которые пробыли с миссией в Китае, не было достаточного доступа для адекватного расследования происхождения коронавируса.