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Американские сенаторы приняли решение о предстоящей встрече Владимира Путина и Джо Байдена

Артем Денисов
29 апреля, 2021 05:22
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 05:22
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Сенаторы США от двух партий поддержали предложение о проведении саммита между Вашингтоном и Москвой.

Однако они выступают против перезагрузки отношений между двумя странами.

Республиканец от штата Флорида Марко Рубио считает, что саммит должен состояться. Как сообщил председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес, он доверяет президенту США Джо Байдену. По его мнению, глава Белого дома сможет провести встречу успешно, хотя больших надежд на нее Рубио возлагает, сообщает телеканал «360».

Ранее Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, не смог ответить на самый главный вопрос.

Журналисты спросили Байдена о том, какие условия он намерен выдвинуть для организации американо-российского саммита с участием президента России Владимира Путина.

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Саммит
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