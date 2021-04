Политика

Американские власти допустили много ошибок в Сирии. Самая главная – постановка недостижимых целей. Такого мнения придерживается эксперт по национальной безопасности исследовательского центра «Институт изучения войны» (The Institute for the Study of War)Дженнифер Кафарелла.

Она подготовила список рекомендаций, которые способны изменить подход Вашингтона к сирийской кампании и в итоге решить имеющиеся проблемы. По мнению эксперта, Соединенным Штатам следует ставить более скромные цели в Сирии, чтобы потом не было глубокого разочарования из-за вероятных неудач.

Руководству страны следует признать, что ситуация в Сирии не будет урегулирована в ближайшем будущем. По мнению Кафареллы, ни США, ни какая-либо другая страна не способна это изменить, несмотря на все возможные усилия.

По ее мнению, американские руководители должны официально подтвердить цели, преследуемые в Сирии. Во главе должна стоять задача по урегулированию обстановки путем переговоров, чтобы нейтрализовать спорные вопросы.

В то же время, сотрудник исследовательского центра считает, что американским властям следует признать президента Башара Асада и снять примененные к стране санкции. Только в таком случае, по ее мнению, возможно урегулировать ситуацию.

Дженнифер Кафарелла не учитывает тот факт, что нахождение американских сил на территории ближневосточного государства незаконно. Войска США вторглись в Сирию в 2014 году якобы для борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ).

Так как ИГ было разгромлено сирийской армией при поддержке ВКС РФ и «ЧВК Вагнера», у Вашингтона не осталось легальных аргументов, чтобы объяснять военное присутствие в государстве. Для соблюдения международных законов и поддержания суверенитета Сирии, войскам США следуеет в кратчайшие сроки покинуть занимаемые территории САР.