Американская виза «в обмен» на въезд: что получил МИД за согласие на визит Нуланд в РФ
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела переговоры с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым. В обмен на визит Нуланд в Россию ведомство получило американскую визу для исполняющего обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова.
Об этом сообщил Рябков. На него ссылается РИА Новости.
Ранее и Воронцов и Нуланд находились в санкционных списках, что препятствовало их въезду в США и Россию соответственно.
11 октября Нуланд прибыла в Россию, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, визы и работу диппредставительств.
О ее визите стало известно в конце сентября. Россия в ответ на снятие ограничений для Нуланд рассчитывала на выдачу виз российским дипломатам.
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