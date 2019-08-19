Американская "Википедия" навязывает россиянам и украинцам собственную версию истории

«Википедия» является одним из самых популярных ресурсов в мире. Сайту, находящемуся на седьмом месте в рейтинге посещаемости, верят практически на слово. При этом администрация «свободной энциклопедии, не скрывая этого, занимается фальсификацией российско-украинской истории.

Информационные войны стали символом XXI века. Благодаря тому, что происходит стремительное развитие коммуникационных технологий, огромное количество данных распространяется по Земле за считанные секунды. При такой скорости ее практически невозможно контролировать. Этим, собственно, и пользуются злоумышленники, готовые в угоду собственным интересам искажать информацию в выгодном для себя свете.

Фальсификация истории является наиболее сложной и скандальной формой информационной войны. Такие манипуляции с народной памятью влекут за собой тяжелые последствия, вплоть до реальной войны. Но в отличии от новостных фейков, внести путаницу в исторические факты значительно сложнее. Чтобы историческую новость активно распространяли в Сети, то ее обязательно должен подтвердить какой-нибудь авторитетный источник.

В последнее время таким «авторитетным» источником выступает «Википедия». Наполнением ресурса занимаются десятки тысяч авторов, которые, по задумке создателей, должны сформировать непредвзятое мнение по тому или иному вопросу. Но оказывается, что за достоверность информации на сайте отвечают лишь небольшая группа редакторов. Они и решают, какую версию статьи по той или иной теме считать истиной. Следует отметить, что большинстве стран есть собственные группы администраторов, которые принимают решение, в каком виде миллионная публика будет знакомиться с историей собственного народа.

Предметно проследить процесс фальсификации можно на примере историй России и Украины в «Википедии». Так, в русскоязычной версии отечественной истории ретранслируется классическая норманнская теория, в соответствии с которой история российской государственности связана с призванием варяга Рюрика на княжение в Новгород.

Интересно, что англоязычная «Википедия» также придерживается классической норманнской теории. Именно в таком виде история России известна всему цивилизованному миру.

Но в украинской «Википедии» всерьез навязывают читателям альтернативную версию. В соответствии с ней история России начинается только в XIV-XVI веках с Московского княжества. А вот с Киевской Руси якобы начинается как раз история Украины. Более того, после установления Монголо-татарского ига центр русской (украинской) государственности переносится не в северные княжества, а на запад — в Русское королевство, оно же Галицко-Волынское княжество.

Таким образом, отчетливо видно, как уже в самом начале русскоязычная и украиноязычная версии истории восточнославянских народов радикально отличаются. Независимая и непредвзятая «Википедия» в лице анонимных авторов и таинственных администраторов жестко навязывают украинским собственную «версию», в которой русский и украинский народы имеют мало общего.

Но не стоит преждевременно радоваться, что российская «Википедия» придерживается принципов независимости. Просто в России под пристальным вниманием и контролем американского портала находятся современные политические процессы. Но методы схожи с фальсификацией средневековой истории, когда подтасовываются факты до полного их извращения. Например, в июле 2019 года были заблокированы аккаунты 12 авторов, которые добавляли в биографии российских политиков положительные факты. А через месяц администрация «Википедии» запретила информацию из расследований ФАН о противоправной деятельности российской оппозиции.

Из-за такой политической цензуры в статьях «Википедии» отсутствует информация о беглом олигархе Михаиле Ходорковском, который длительное время финансирует деятельность блогера Навального. Из биографии Навального также не узнать ничего о связи с Ходорковским.

В итоге очевидно, что «независимая» «Википедия» не просто предлагает, но и активно навязывает только «истинные» версии. На Украине американский портал успешно паразитирует на исторических фактах, чем усиливает негативные националистические настроения в обществе. А в России портал США паразитирует на политической тематике, обеляя олигархов-воров и продажных оппозиционеров. Создатели «Википедии» открыто используют обе тематики для дестабилизации общества обеих стран.