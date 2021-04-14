Американская разведка обвинила Москву в попытке раскола Запада

Политика

Москву заподозрили в стремлении к прагматическому сотрудничеству с Вашингтоном.

Однако в прямом вооруженном конфликте Россия, как считает американская разведка, не заинтересована. Как следует из ежегодного доклада об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире, Москва будет добиваться прагматического сотрудничества с Вашингтоном на ее собственных условиях.

При этом отмечается, что «прямой конфликт с силами США» России не нужен.

Тем не менее, из документа следует, что Москва якобы будет и впредь пытаться подорвать влияние Вашингтона, расколоть страны Запада и его альянсы, сообщает ТАСС.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон повсеместно видит различные примеры российской агрессии, а президент страны Джо Байден дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия.

По словам политика, «российской агрессией» он считает якобы вмешательство в выборы, кибератаки и инцидент с Алексеем Навальным.