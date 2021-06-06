Президент США хочет исключить Китай из процесса выработки правил мировой торговли
Джо Байден заявил, что США и ЕС, а не Китай должны выработать новые правила мировой торговли и технологий. Об этом американский президент рассказал в своей статье для The Washington Post.
В материале он говорит о своем участии в саммитах G7, НАТО и Штаты – Евросоюз, о встрече с Владимиром Путиным в Швейцарии.
«В Брюсселе я встречусь с главами Еврокомиссии и Европейского совета, чтобы обсудить, как США и Европа могут тесно работать по глобальным вызовам. Мы уделим основное внимание тому, как обеспечить, чтобы рыночные демократии, не Китай или кто-либо еще, выработали правила торговли и технологий XXI века, - сказал Байден.
Американский президент сказал, что намерен и далее создавать единую, свободную и мирную Европу, а его турне должно продемонстрировать возможности противостояния вызовам и сдерживание угроз, пишет ТАСС.