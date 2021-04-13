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Политика

Алиев спросил у Путина как российская ракета попала к армянским военным. Ответа нет 9 дней

Лилия Караева
13 апреля, 2021 11:33
2 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 11:33
2 мин
Ильхам Алиев
MOD Russia/Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре спросил у лидера России Владимира Путина, как ракета «Искандер-М» попала к армянским военным. Ее обломки нашли через несколько месяцев после конфликта в Нагорном Карабахе, а Кремль отрицал применение «Искандеров».

Телефонный разговор двух лидеров состоялся 1 апреля. 4 апреля Минобороны написало официальное письмо в российское военное ведомство, приложив фото и видео, доказывающие обнаружение обломков ракеты.

«Девять дней прошло, а мы так и не получили ответа», - сказал Алиев. Его слова приводит РБК.

У Баку есть своя версия, как это могло получиться. Ее не озвучат до официального ответа Москвы.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Искандеры» оказались неэффективны в Карабахе. Кремль с удивлением воспринял заявление политика. Позже Пашинян признался, что ему «неправильно было доложено». Опровержение прозвучало после звонка Путина в Армению.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Ильхам Алиев
Искандеры
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