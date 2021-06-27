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Политика
Али Акбар Салехи: Тегеран задолжал Москве 500 миллионов евро за строительство АЭС
27 июня, 2021 08:37
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Rosatom/Global Look Press
Иран задолжал России за помощь в строительстве АЭС «Бушер» примерно 500 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.
«Что касается атомной станции «Бушер-1», которая сейчас вырабатывает электричество, мы еще не заплатили российской стороне за топливо для нее», - добавил он.
Строительство этого объекта началось в 1974 году, она была сдана в эксплуатацию при помощи нашей страны в 2010 году. Кроме того, Россия поставляет в Иран ядерное топливо, которое необходимо для работы реактора.
Иранская сторона планирует построить на этом объекте в ближайшее время второй, а затем третий энергоблок, пишет РБК.
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