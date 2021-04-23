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Политика
Алексею Навальному больше не будут смотреть в рот: голодовка окончена
23 апреля, 2021 14:59
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки. Об этом стало известно в пятницу.
Согласно заключению врачей, политика необходимо перевести в «многопрофильный стационар современного уровня». Выбор учреждения рекомендуется согласовать с пациентом, семьей и медработниками, передает Znak.com.
Напомним, голодовка Навального в знак протеста против условий заключения, длилась более трех недель.
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