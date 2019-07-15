Алексей Кудрин начинает борьбу за власть в России

9 июля 2019 года состоялось мало замеченное обществом начало новой политической эпохи. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин приехал в Госдуму и отчитался там о работе вверенного ему ведомства в 2018 году. Точнее, отчитал все организации, которые ему выпала честь проверять.

Полномочия растут

Счетная палата России – это государственная аудиторская организация, изначальная цель которой – проверять качество финансовой стороны обеспечения деятельности государственных органов и корпораций. В мае 2018 года основная функция Палаты изменилась – она стала аэродромом, с которого должна улететь в новые небеса карьера бывшего министра финансов, бывшего полусистемного полуоппозиционера, автора многочисленных прогнозов и стратегий Алексея Кудрина.

Год спустя после его назначения, в мае 2019 года, Госдума послушно расширила полномочия Счетной палаты до небывалых ранее размеров. ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», крохотный, с содержательной частью на 850 знаков документ, наделил Кудрина поистине титаническими полномочиями. Он получил право контролировать абсолютно все компании, где есть хоть одна государственная копейка – ранее полномочия Палаты распространялись лишь на организации с контрольным государственным пакетом.

Дело разумное, но ведь не давали же подобных полномочий предшественнице Кудрина Голиковой!

Посмотрим, как распорядится уроженец Латвии свалившейся ответственностью – ждем, например, исследования дел в «мусорных» ОООшечках, которые понаделал «Ростех» с дружественными предпринимателями под строительство и эксплуатацию мусоросжигательных заводов

Следующим этапом, вероятно, будет предоставление Кудрину карательных функций. А то нехорошо получается: какой-то «яблочник» Артемьев (ФАС) имеет возможность налагать штрафы и, более того, приписывать себе честь инициации весеннего парада отставок губернаторов, а у теневого президента Кудрина таких возможностей нет!

Впрочем, главный аудитор страны не склонен ждать милостей от Госдумы – скажем, он уже присвоил Палате законотворческие функции, которых в ее уставе нет (см. ст. 5 соответствующего Закона). То есть определенные сотрудники оторваны от прямых обязанностей, за которые им платят деньги, и реализуют в цвете и красках фантазии своего босса – например, о «снижении бедности в семьях с детьми на 30-40%».

Эту прекрасную идею Кудрин озвучил во время телебеседы с послушным артистом Владимиром Познером, где также пригрозил правительству: «Если все больше наших граждан будут оказываться за чертой бедности, произойдёт социальный взрыв»

То есть миллионы телезрителей узнали о том, что правительство России с бедностью не борется, а вот глава Счетной палаты готовит нужные законы. Если популистский проект Кудрина, подразумевающий новые серьезные выплаты из бюджета, не будет принят или вообще не дойдет до обсуждения в Госдуме, все равно у многих отложится в голове, что есть хороший Кудрин и есть неудачная Дума, блокирующая его заботу о народе.

Но то Познер. А потом – Госдума, это уже совершенно другая публика, которая на дешевые обещания не ведется, поскольку сама прекрасно умеет их раздавать.

Стратегия, госзакупки, сироты

Начал Кудрин с рассказа о новой стратегии работы Счетной палаты. Это насторожило – его предыдущая работа, презентация «Стратегии-2024», оказалась невероятной халтурой, 1700 участвовавших в работе экспертов не смогли разориться даже на корректора и дизайнера, а основные тезисы оказались чистой маниловщиной покруче оптового снижения бедности, о котором говорилось выше.

Дальше перешли к госзакупкам: «38% нарушений – это нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок. В стоимостном выражении это почти 300 млрд рублей», – цифра внушает, но интересно, что закупками у нас занимается Федеральная антимонопольная служба, то есть Счетная палата открыто вступила в поле деятельности другого ведомства

Двойной контроль – это хорошо, но если за каждой закупкой воды для кулеров в больницу будут следить десятки облеченных властью глаз, у нас вообще снабжение прекратится.

Занятно, что в содокладе председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова говорила не о 38%, а о 28%. Что лишний раз говорит о качестве контроля в России. Но так или иначе, 300 миллиардов за год – это очень существенные в масштабах страны цифры. Из года в год повторяются сетования на качество госзакупок, и никто ничего не может с этим поделать… Одна надежда на Кудрина?

168 тысяч сирот, имеющих право на жилье, его не получили, констатирует Кудрин. Если принять среднюю стоимость стартового жилья для выпускника детского дома за 1 миллион рублей, мы имеем не выделенные или похищенные 168 миллиардов. Проблема не просто системная – она означает, что за годы стабильности мы полностью разрушили систему обеспечения сирот жильем. В 1990-е квартиры давали, в 2010-е, при строительном буме, – перестали.

Экология, цензура, нацпроекты

Разумеется, прошелся Кудрин по экологии двух самых тревожных в этом плане регионов – Московской и Челябинской областей: стало ясно, что проблема есть, что всех надо защитить, все надо сделать хорошо, но не очень понятно, как.

А потом глава Счетной палаты фактически заявил о том, что депутаты и другие субъекты законотворчества работают плохо, и потребовал ввести ответственность за некачественные законопроекты. Это определенно что-то новое! Тут есть сразу два аспекта.

Во-первых, по словам Кудрина, в 75% законопроектов написано, что они не подразумевают бюджетных трат, а после первого чтения выясняется, что траты очень даже нужны. То есть на этапах обсуждения в профильных комитетах (где заседают те же депутаты) и заинтересованных ведомствах необходимость расходов вообще не всплывает? Зачем тогда нужны эти комитеты, эти согласования? Профессионалов, похоже, не осталось.

Во-вторых, потенциальный закон о наказании за некачественные законопроекты может стать отличным инструментом внутрипарламентской цензуры, с порога отсеивающим любые мысли о выдвижении неугодных руководству страны инициатив.

Дальше речь пошла о национальных проектах. Стараясь не говорить от первого лица, а ссылаясь на мнения экспертов и опросы, Кудрин ясно дал понять, что реализованы они не будут. То есть заранее умыл руки и получил возможность ссылаться в будущем на собственное выступление: «Я же предупреждал!»

Примерно так же Кудрин в последующем выступлении в Совете Федерации отозвался и о прогнозе роста ВВП (уменьшили на 0,1 процентного пункта), прогнозе роста реальных доходов населения от Минэкономразвития, а также о ряде цифр от Минфина. Во всех случаях Кудрин более пессимистичен, нежели уполномоченные чиновники. Особенно показательно, что в случае с Минфином Кудрин практически открыто поспорил с всесильным главой этого ведомства Антоном Силуановым, который когда-то сменил его, Кудрина, в министерском кресле после полувынужденной отставки. Вряд ли тут имеет место ревность – это вам не Татьяна Голикова, пытавшаяся «мочить» свою преемницу в Минздраве Веронику Скворцову (информация из вброса в медиапространство части вскрытой переписки Голиковой), тут скорее проба сил, разминка перед грядущей борьбой на самом высоком уровне.

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По итогам выступления депутаты «порекомендовали» Счетной палате направлять Госдуме максимум информации о мониторинге реализации национальных проектов, об эффективности использования выделенных на них денег. То есть Кудрин утвердился в роли главного куратора нашей пятилетки «строек века».

В последний раз полномочия отдельно взятого человека росли с такой скоростью в 1994 году, после того как в декабре 1993-го была принята ныне действующая Конституция, даровавшая президенту страны существенно расширенные полномочия.