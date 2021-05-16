Алексей Пушков Зеленскому о положении Украины в мире: «Как всегда каша»

Политика

Российский сенатор Алексей Пушков достаточно жестко поставил на место украинского президента Владимира Зеленского и напомнил ему о расположении его страны.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина - это центр и сердце Европы по географии, духу и ценностям. Алексей Пушков сказал, что у украинского лидера «всегда каша». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?», — сказал сенатор.

Пушков считает, что президент перебрал с таким сравнением Украины. По мнению сенатора, украинский лидер своим заявлением пытается ободрить своих избирателей, пишет РИА «Новости».