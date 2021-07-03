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Политика
Алексей Пушков: Столицу Украины Киев нужно переименовать в Улан-Батор
3 июля, 2021 19:28
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Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков предлагает переименовать столицу Украины Киев в Улан-Батор по «велению» США, написал он в Twitter.
Таким образом российский политик прокомментировал ошибку телеканала CNN, когда в эфире показали карту Украины, на которой столица была названа Улан-Батором.
«Поскольку власти Украины всегда согласны с тем, что исходит от США, то они срочно должны переименовать Киев в Улан-Батор», - написал Пушков.
Ранее Алексей Пушков упрекнул Киев в том, что он стремится в Европу не из-за симпатий к ее принципам, а из желания получить финансовую поддержку, пишет «Газета.Ru».
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