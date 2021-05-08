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Политика

Алексей Пушков: «Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии»

Сергей Михневич
8 мая, 2021 19:58
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 19:58
1 мин
Federation Council of Russia/Global Look Press
Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил нежелание поздравлять Украину и Грузию с Днем Победы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером. Но с Победой нужно поздравить ветеранов и всех тех на Украине и в Грузии, кто чтит 9 Мая и помнит о нашем совместном подвиге», — написал Пушков.

Ранее Владимир Путин направил поздравления с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в адрес лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии. Отдельно глава государства поздравил народы Грузии и Украины, а не президентов этих стран, пишет «Лента.ру».

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