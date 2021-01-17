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Самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Изначально воздушное судно направлялось во «Внуково», однако в последний момент лайнер был перенаправлен.

Во «Внуково» же продолжаются задержания сторонников оппозиционера и представителей СМИ. По последним данным, сотрудники правоохранительных органов посалили в автозаки не менее 21 человека. Личности задержанных нам пока неизвестны.