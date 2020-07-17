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Алексей Навальный дал подписку о невыезде по делу о клевете

Дмитрий Байков
17 июля, 2020 12:39
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фото: Flickr

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о клевете.

По словам Навального, ему избрали подписку о невыезде по делу о клевете. О мере пресечения он рассказал на своей странице в Twitter, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В отношении Навального СК возбудил уголовное дело 2 июля. Оно связано с постом в социальных сетях о ролике в поддержку поправок к Конституции. Одним из героев видео стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. По мнению следствия, Навальный нарушил закон,

в сопроводительном комментарии к записи, где негативно высказался об участниках съемок.

Ранее сообщалось, что теледебаты между российским оппозиционером Алексеем Навальным и представителем МИД РФ Марией Захаровой отменяются.

По словам представителя МИД, оппозиционер отказался участвовать в дебатах без модератора.

темы
Россия
Алексей Навальный
общество
клевета
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